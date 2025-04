Piazza Redi, fumata nera. Niente accordo per i lavori

Non c’è ancora un accordo tra i condomini di piazza Redi sul progetto di restyling proposto dal Comune per il rifacimento e la riqualificazione dell’area. Nemmeno l’ultima proposta, cioè quella di concentrarsi principalmente sulla pavimentazione dei portici per provvedere in un secondo momento a colonne e facciate sotto il porticato, sta convincendo tutti i residenti dei 22 condomini che si affacciano nella piazza ad accettare la compartecipazione alle spese. Quella prospettata quindici giorni fa dagli amministratori di condominio ed accettata anche dall’amministrazione comunale era una soluzione di compromesso dopo che 3 condomini, dopo una prima fase di consultazioni, avevano già espresso parere contrario alla loro partecipazione al progetto di restyling. Una soluzione che era stata proposta per permettere di ridurre i costi a carico delle famiglie e delle attività commerciali ed iniziare con i lavori nella piazza, per cui il Comune ha messo a disposizione 400mila euro. "Io ho terminato le mie assemblee – spiega Tamara Bellagamba, una degli otto amministratori di condominio di piazza Redi – e ne mancano all’appello ancora tre o quattro, che dovrà svolgere una mia collega. Al momento non ci sono novità e purtroppo ad oggi non è stato raggiunto nessun accordo".

Si tratta oramai di una corsa contro il tempo visto che i lavori di restyling della piazza devono svolgersi in concomitanza con i lavori avviati da Marche Multiservizi nel quartiere che prevedono il rinnovo delle reti idriche e del gas. "Ricordiamo però che i tempi stringono – avevano detto il sindaco Andrea Biancani e l’assessora Mila Della Dora – perché Marche Multiservizi si sta avviando verso la fine degli interventi e deve programmare i lavori di ripristino delle strade che, indicativamente, dovranno concludersi entro l’estate". Mms si era resa disponibile ad aspettare una risposta dei condomini, (che doveva arrivare proprio entro la fine di marzo), così da non provvedere fin da subito con il ripristino dei portici ed evitare di fare il lavoro due volte. Tra alcuni giorni gli amministratori di condominio di piazza Redi termineranno le loro assemblee per tornare poi a confrontarsi con l’amministrazione sull’esito delle nuove consultazioni, cercando di capire se c’è si può effettivamente arrivare ad una soluzione percorribile per avviare i lavori di restyling della piazza.

Alice Muri