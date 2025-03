Piazza Redi, il rompicapo dei lavori. Fatte le assemblee nei 22 condomini. Una è andata deserta: intesa difficile

Si tirano oggi le somme delle ventidue assemblee di condominio di piazza Redi che si sono tenute in queste due ultime settimane ed organizzate per chiamare i residenti della zona a decidere se partecipare al progetto di restyling del loggiato della piazza, tra lavori per sistemare la pavimentazione e quelli che invece riguardano la tinteggiatura di colonne e soffitti. Un intervento che prevede una sorta di patto tra pubblico e privato, così come proposto dal Comune di Pesaro, visto che quest’ultimo metterebbe a disposizione 400mila euro di risorse per i lavori di riqualificazione mentre i residenti dovrebbero invece coprire circa 200mila euro delle restanti spese. Per far sì che i lavori prendano il via, tutte le 22 assemblee di condominio dovranno dare parere favorevole all’intervento ed anche se tutti i risultati saranno ufficializzati oggi durante la riunione tra amministratori, sono già emersi pareri contrari in alcuni condomini. E c’è anche chi ha deciso di disertare l’assemblea organizzata.

"In questi giorni ho organizzato due assemblee – dice Tamara Bellagamba, tra gli otto amministratori di condominio di piazza Redi –. Una di queste ha dato parere positivo e i residenti sono molto contenti di cogliere questa opportunità offerta dal Comune di Pesaro. L’altra assemblea purtroppo invece è andata deserta ed il fatto di non essersi presentati fa pensare al diniego dell’intervento, ma dovrò comunque riconfrontarmi con questi condomini così da capire le loro intenzioni. Domani (oggi, ndr) mi confronterò con gli altri miei colleghi per tirare le somme di tutte le assemblee che si sono tenute in questi giorni".

Durante le varie riunioni di condominio, come raccontano anche alcuni condomini, sono stati spiegati i lavori che si dovranno realizzare per riqualificare l’area. Il dubbio principale emerso durante le assemblee ha riguardato le cifre che i condomini dovranno affrontare accettando la proposta del Comune di Pesaro, che dovrebbero oscillare tra i cinquecento e i mille euro, anche se non sono ancora state definite nel dettaglio.

Intanto il 18 marzo, sempre in merito al progetto di restyling del loggiato di piazza Redi, i consiglieri del Quartiere 7 Montegranaro-Muraglia incontreranno l’assessore alle Manutenzioni del Comune di Pesaro, Mila Della Dora. Una richiesta avanzata da residenti e consiglieri del Quartiere durante l’ultimo consiglio che si è tenuto nei giorni scorsi.