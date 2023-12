Piazza Redi in fiamme. Bidoni a fuoco nella notte. Danneggiate due auto

Sono bruciati nella notte 5 cassonetti più un sesto danneggiato in via Salvatori, zona piazza Redi, ed è noto anche chi è stato. Sono otto ragazzini. Le telecamere li hanno visti dare fuoco a dei cartoni nel parcheggio del Conad. Per fare cosa non era chiaro. Ma quello che è certo e che poco dopo li hanno gettati ancora semiaccesi dentro i cassonetti e questo ha comportato l’immediato inizio di un generale falò che ha rischiarato la notte svegliando molte persone. Il fuoco si è poi esteso a due auto parcheggiate vicine, una Opel Crossland e una Kia Picanto danneggiando, alla prima, l’intera fiancata destra e alla seconda i fanali. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con due autobotti. Hanno spento le fiamme che stavano già rappresentando un pericolo per altre auto e per le abitazioni vicine. Sarebbe bastato ancora qualche minuto per avere un ulteriore allargamento delle fiamme.

All’arrivo della polizia, alcuni dei minorenni sono stati identificati mentre gli altri lo saranno a breve. I giovani hanno cercato di sminuire le colpe spiegando di non aver voluto incendiare i cassonetti ma solo i cartoni all’esterno, nel parcheggio, per riscaldarsi un po’. Soltanto che qualcuno, nel pulire il piazzale, ha gettato i resti del falò nei cassonetti senza far troppa distinzione per il tipo di rifiuto. Di lì a poco ha fatto scaturire l’incendio.

Un anno fa, la polizia individuò con relative denunce i componenti di una baby gang che si radunava solitamente in piazza Redi, dove si è resa protagonista per molto tempo di una serie di danneggiamenti, furti e anche rapine a coetanei. Dopo la loro individuazione, sono spariti gli episodi di vandalismo ma ora sembra esserci stato un ritorno a quei tempi. Che belli non erano.