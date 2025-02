Piazza Redi, pronti 400mila euro: "Ma anche i residenti ci aiutino"

"Il mio è un appello a tutti i residenti di piazza Redi perché una occasione di questo genere, per riqualificare tutti i portici, non so quando si potrà verificare in futuro", dice il sindaco Andrea Biancani. In cosa consiste l’appello? Sperare che le decine di famiglie che vivono in questa piazza mettano mano al portafoglio per aggiungere la parte mancante che chiude il cerchio dei lavori: si parla di 150-200mila euro in totale.

Piazza Redi negli ultimi anni tra anziani che protestano, baby gang che imperversano, non è propriamente un salotto. "Sia io che l’assessore Mila Della Dora abbiamo incontrato gli amministratori dei condomini perché sono in corso lavori da parte di Marche Multiservizi, sia lungo la strada che sotto i portici. Pavimentazione che naturalmente verrà poi sistemata e ripristinata. Allora ci siamo detti: perché non riqualificare un po’ tutto? E così è partita l’idea di incontrare gli amministratori dei condomini per cercare di far partecipare anche i privati a questa riqualificazione. Noi ci mettiamo sopra 400mila euro ed il restante però lo devo mettere le famiglie che abitano in quei palazzi. Chiediamo loro solamente di ritinteggiare le colonne e le facciate dei palazzi andando così a riqualificare tutta questa area".

A luglio un primo incontro con gli amministratori che stanno tenendo assemblee condominiali. "Il problema, e da qui parte il mio appello ai residenti, è che i tempi stanno diventando stretti perché a fine marzo, se non prima, sia Marche Multiservizi che l’impresa che sta lavorando chiudono il cantiere e se ne vanno. Noi come amministrazione non ci possiamo accollare tutti i lavori di riqualificazione perché si tratta di uno spazio privato ad uso pubblico, un po’ come è stato il caso della Galleria Roma in centro storico. Una cosa che non possiamo fare ma per venire incontro ai residenti di piazza Redi abbiamo messo sul tavolo 400mila euro".

L’ultimo tentativo di riqualificazione risale a 25 anni ma andò a vuoto "e non so quando mai ricapiterà una occasione simile – dice l’assessore Mila Della Dora –, occasione nata con l’ammodernamento della rete idrica e del gas, dando anche una nuova vita alla piazza e per restituire qualità ad un luogo centrale e della socialità, frequentato ogni giorno da migliaia di persone. Quindi non lasciamoci sfuggire questa occasione e cerchiamo di trovare un accordo insieme".