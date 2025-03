Piazza Redi: si tenta il compromesso. Lavori sì, ma per adesso a metà : "Partiamo con la pavimentazione"

Amministrazione comunale e amministratori di condominio a confronto ieri sul progetto di restyling di piazza Redi, dopo la mancata unanimità di intenti dei condomini sulla proposta del Comune di partecipare alle spese degli interventi di riqualificazione della pavimentazione e dei portici. "Durante gli incontri – spiegano il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni, Mila Della Dora – gli amministratori ci hanno espresso la volontà di proseguire riuscendo però a ridurre la quota dell’intervento a carico dei proprietari, in considerazione delle difficoltà economiche di alcuni di loro. Ci è stato proposto quindi di non prevedere da subito la sistemazione delle colonne e delle facciate sotto il porticato, ma di concentrarci tutti insieme sulla pavimentazione". Una soluzione che permetterebbe di ridurre quindi i costi a carico delle famiglie e delle attività commerciali dei 22 condomini chiamati a partecipare, per poter iniziare con i lavori di restyling della piazza, in cui il Comune investirebbe 400mila euro.

"La maggior parte dei condomini si sono resi disponibili a contribuire economicamente agli interventi che si effettueranno sul lastricato – aggiungono Biancani e Della Dora – valutando in un secondo momento la possibilità di occuparsi della verniciatura del colonnato e dalla propria parte di fabbricato". Una soluzione, quest’ultima, accolta dall’amministrazione, che ha ritenuto prioritaria la sistemazione della pavimentazione tanto che nei prossimi quindici giorni gli amministratori di condominio torneranno ad organizzare assemblee, tentando di coinvolgere anche quei condomini (tre in totale) che fino ad ora avevano espresso parere contrario.

"Abbiamo ribadito la volontà di andare incontro alle esigenze dei condomini – dicono sindaco ed assessora alle Manutenzioni –. Ricordiamo però che i tempi stringono, anche perché Marche Multiservizi si sta avviando verso la fine degli interventi e deve programmare i lavori di ripristino delle strade che, indicativamente, dovranno concludersi entro l’estate. L’azienda si è resa disponibile ad aspettare una risposta dei condomini, quindi di non avviare subito il ripristino dei portici, per non effettuare il lavoro due volte". Biancani e Della Dora concludono: "Siamo fiduciosi che si possa trovare un accordo per non lasciarsi sfuggire una grande opportunità per riqualificare uno dei luoghi centrali del Quartiere di Montegranaro. Ci eravamo dati come tempo limite la fine del mese, in modo tale da consentire a tutti i condomini di riunirsi e prendere una decisione, che ci auspichiamo possa essere positiva, per risolvere il problema dei portici di una zona residenziale, abitata da centinaia di famiglie. Nonché di uno dei principali centri commerciali naturali della città che ha bisogno di tornare ad essere uno spazio di qualità, più bello e vivibile".