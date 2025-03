Piazza Redi, unità lontana. Tanti sì per il restyling. Ma anche pareri contrari

Inizia a delinearsi, dopo le prime riunioni di condominio che si sono tenute in questi giorni, il quadro che porterà i residenti di piazza Redi a decidere se avviare il progetto di restyling del lungo loggiato della piazza, in cui è prevista la sistemazione della pavimentazione e la tinteggiatura delle colonne e dei soffitti.

Costo stimato per l’intervento circa 600mila euro, per cui il Comune di Pesaro, richiamando ad un patto tra pubblico e privato, metterebbe a disposizione 400mila euro, invitando i residenti dei condomini che si affacciano su piazza Redi a coprire il resto delle spese.

Su circa una decina di assemblee che si sono già svolte (ce ne sono altre in programma fino ad inizio marzo), anche se la maggioranza dei condomini al momento ha votato favorevolmente, sono arrivati anche i primi pareri contrari.

"Il condominio di cui sono amministratore – spiega ad esempio il geometra Giovanni Rossini – ha dato parere positivo alla partecipazione ai lavori di restyling, ma sentendo anche altri colleghi amministratori so che in un caso, su sei condomini gestiti, uno ha dato parere contrario e stessa cosa è accaduta anche in altri due o tre casi. Al momento quindi siamo abbastanza lontani dall’unità di intenti per la realizzazione di questi lavori". Sono 22 i condomini che sono chiamati ad esprimersi su questo intervento e per farlo effettivamente partire serve l’ok all’unanimità altrimenti non si potrà procedere. "Il 7 marzo ci incontreremo con tutti gli altri amministratori di condominio di piazza Redi per poter tirare le somme", aggiunge Rossini.

Durante le riunioni sono stati spiegati tutti i dettagli dei lavori che si andrebbero a realizzare per riqualificare l’area, indicando anche quali potrebbero essere le cifre che i condomini dovranno spendere, che si aggirano tra i cinquecento e i mille euro (non sono ancora definite nel dettaglio). In caso di qualche parere negativo, come sta già accadendo, gli amministratori torneranno a discutere nei condomini per capire se c’è ancora margine per la discussione, per poi andare con il responso definitivo dall’amministrazione comunale a comunicare l’esito. "E’ importante sottolineare però – dice Rossini – che le risorse che mette a disposizione il Comune non sono un favore che fa ai condomini di piazza Redi, ma semmai il contrario. I loggiati sono privati ad uso pubblico ed è il Comune per legge che deve occuparsi dei lavori di restyling, così come si occupa dell’illuminazione e come fino ad alcuni anni fa si occupava della pulizia dei porticati. In altre zone della città, come in via San Francesco, il Comune ha provveduto interamente al rifacimento della pavimentazione, mentre qui i residenti della piazza sono chiamati a contribuire alla spesa per la riqualificazione".

Alice Muri