Piazza Rosselli e via Battisti, c’è chi non gradisce

Proseguono spediti i lavori in Piazzale Rosselli (foto) dove da mesi sono in azione le ruspe del cantiere. Nel giardino che sorge accanto alla rotatoria della Bella Napoli - là dove via Felice Cavallotti salendo dalla Stazione ferroviaria al centro incrocia via Mura Malatestiane e il cavalcavia che porta in viale Cesare Battisti ma anche via Garibaldi - si è scelto di ampliare la pavimentazione a discapito del giardino costringendo i due pini secolari in altrettante aiuole. Questo è ciò che contestano gli amanti del verde pubblico. "Prosegue la posa della pavimentazione a selci su Piazzale Rosselli che si uniformerà a quella di Corso Garibaldi - aggiorna l’assessore ai Lavori Pubblici Barbara Brunori -. Dal 2 di novembre passeremo alla lavorazione dei controviali di viale Battisti: partiremo nel tratto che va da viale Dante Alighieri a via Mascherpa, che sarà reso a senso unico di marcia con direzione città - mare a causa del restringimento della carreggiata per la realizzazione dei lavori. Saranno inibite le soste nell’area lato Pesaro di tale tratto per poter procedere con gli scavi, con la realizzazione dei cordoli e della pavimentazione dedicata. Sarà comunque permesso l’accesso alle rampe di collegamento da viale Battisti a via Gentile da Fabriano con il tratto di cavalcaferrovia su viale Battisti che rimarrà a doppio senso di marcia".