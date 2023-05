Piazza Rosselli, si parte. Viale Battisti aspetta

di Anna Marchetti

Al via il restyling di piazza Rosselli e viale Battisti: un progetto da oltre un milione di euro. Per non interferire con la stagione turistica, l’Amministrazione comunale ha deciso però di avviare i lavori in piazza Rosselli (l’area davanti alla Bella Napoli) e di rinviare invece a fine settembre l’intervento su viale Battisti, la principale strada di collegamento della città verso il mare.

Dunque il cantiere su piazza Rosselli si aprirà nella settimana del 19 giugno e durerà fino alla fine di luglio, poi ci sarà una pausa fino al 20 agosto quando i lavori riprenderanno per terminate alle fine di settembre.

Solo allora inizierà l’intervento nei controviali di viale Battisti, fino all’incrocio con viale Dante Alighieri. Di tempi e programmi si è parlato nell’incontro che nella giornata di venerdì l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori ha avuto con gli esercenti di piazza Rosselli e via Garibaldi.

"Hanno partecipato solo gli operatori più direttamente interessati – fa presente l’assessore Brunori – che però si sono dimostrati entusiasti del progetto". L’area al termine di via Garibaldi assumerà le caratteristiche di una vera e propria piazza e la nuova pavimentazione sarà in armonia con il resto del centro storico. Sparirà la fioriera per fare posto all’area verde intorno all’albero attualmente esistente.

"Un bellissimo progetto – commenta Vincenzo Ceglia del ristorante La Bella Napoli – sarà una riqualificazione importante della piazza e di viale Battisti. Per come sono stati organizzati i lavori, i disagi in piazza Rosselli dovrebbero essere ridotti al minimo".

Il prossimo incontro dell’assessore Brunori sarà con gli esercenti di viale Battisti dove la priorità è mettere in sicurezza pedoni e ciclisti. L’intervento, in questo caso, prevede la creazione di marciapiedi su ambo i lati della strada in modo che i pedoni non dovranno più passare, a causa della sosta selvaggia, in mezzo alla carreggiata.

Sul lato sud della via oltre al marciapiede è stata prevista la ciclabile a doppio senso di marcia, mentre sul lato nord, a fianco del percorso pedonale, ci saranno i parcheggi, in parte a spina di pesce e in parte paralleli alla strada. Tutto questo comporterà la riduzione dei parcheggi da 38 a 20, che comunque saranno ad accesso libero, e il taglio di 12 alberi.

Le piante che non potranno essere spostate saranno sostituiti, inoltre è prevista la messa a dimora di 9 nuovi alberi con un saldo positivo, secondo l’Amministrazione comunale, di 21 piante. Il progetto di viale Battisti sarà in armonia, per quanto riguarda la scelta dei materiali e dell’arredo, con i Waterfront di Sassonia.