Piazza San Cristoforo rinasce “antica“

Tra tradizione e riqualificazione sono iniziati i lavori di rifacimento di piazza San Cristoforo a Urbania, luogo centrale di incontri e comunità nell’antica Casteldurante. I lavori, che seguono altri interventi realizzati nel centro storico come il rifacimento del selciato di via delle Mura e quello dei giardini e del monumento ai Caduti, sono partiti il 20 gennaio ed ora entrano nel vivo.

"Questa volta si interviene su uno dei luoghi più importanti di Urbania, la piazza – spiega il sindaco Marco Ciccolini –. Se ne discute e si progetta l’intervento da molti anni ma fino ad oggi non si era riusciti ad avviare i cantieri. I primi progetti esecutivi di rifacimento risalgono addirittura agli inizi degli anni ‘90. La città aspetta da tempo questo intervento, qui ancora le persone si incontrano e c’è socialità".

I lavori sono partiti a gennaio: "La piazza dove si interviene ha una superficie di 2.300 metri quadri. Nella prima fase siamo partiti con la rimozione della vecchia pavimentazione a selciato – spiega Ciccolini –, non più adeguata. Verranno rifatti poi i sottoservizi e il sottofondo: si parla di reti dell’acqua, pubblica illuminazione, gas, fibra e fognature molte delle quali vista l’età erano ammalorate e dovevano essere sostituite anche per combattere perdite e malfunzionamenti".

È stata anche condivisa con le attività commerciali della piazza l’individuazione dei passaggi pedonali che consentono di raggiungere in sicurezza negozi e bar. "Il progetto è stato condiviso ed autorizzato dalla Soprintendenza – continua il sindaco – già dalle prime fasi di lavorazione sono state rinvenute le antiche mura di fondamenta della biblioteca, che anticamente era collegata al palazzo ducale. Il muro è stato rilevato e protetto. È stato ritrovato anche il pozzo, che aveva forma ottagonale, era anticamente accessibile dalla piazza e collegato attraverso gallerie con alcuni edifici vicini e arricchito da formelle con stemmi e simboli; queste attualmente sono esposte nell’atrio del comune. Oggi, essendo il pozzo ancora funzionante, verrà riproposto nella forma ma, per non creare un falso storico, ai lati verranno collocate delle nuove formelle realizzate con materiali diversi".

Ci sono poi interventi per rendere la piazza uno spazio più vivibile e integrato nel contesto della città: "Nella parte dei portici ci sarà già la predisposizione per la fibra porta a porta e si toglieranno i cavi volanti dalle facciate dei palazzi. Non ci sarà più la lastra di cemento a ridosso del teatro sostituita da gradini sempre in pietra bianca. Il costo totale dell’intervento supera gli 800mila euro, in gran parte reperiti grazie a un finanziamento a fondo perduto della Regione Marche. I lavori dureranno otto mesi. Il progetto nel suo complesso prevede anche di intervenire, con un futuro secondo stralcio, sulla riqualificazione del tratto di collegamento con i giardini pubblici. Questo intervento nel cuore della città è importante e atteso da anni, uno dei nostri luoghi simbolo diverrà più vivibile e bello, pronto per il turismo e l’accoglienza. Sarà tutto più gradevole e più funzionale senza dimenticare quello che era il nostro passato".

Andrea Angelini