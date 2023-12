Piazza-teatro, così risorgerà via Roma

Una grande partecipazione all’incontro pubblico che venerdì scorso ha chiamato a raccolta tanti cittadini, nella sede di Base Tavullia, per discutere del futuro dell’area della scuola elementare "Giunta". E’ il primo step di un percorso promosso dall’amministrazione comunale, un modo per condividere con la comunità idee e proposte sul possibile riutilizzo degli spazi del plesso scolastico di via Roma, in vista del trasferimento della primaria nel nuovo fabbricato di ultima generazione che sarà inaugurato il 7 gennaio 2024 in Strada del Piano.

"Un intervento che potenzialmente potrebbe cambiare radicalmente il volto del nostro capoluogo – ha spiegato il sindaco Francesca Paolucci –, donandogli una nuova centralità: uno spazio dedicato alla collettività, votato all’aggregazione e alla socializzazione. Quella dell’ex scuola primaria è una zona strategica del nostro territorio, un punto che si affaccia sul municipio e mette in comunicazione due parti del paese, impreziosito inoltre da un belvedere unico nel suo genere che guarda verso la riviera".

Quella immaginata dall’amministrazione comunale e dallo studio di architettura Gaudenzi - Ferretti è una proposta progettuale che parte dalla demolizione dell’immobile dell’ex scuola primaria per dare vita ad una piazza-teatro con uno spazio scenico per eventi, spettacoli e manifestazioni. Il tutto necessariamente accompagnato da una riorganizzazione della viabilità attorno a via Roma favorendo la convivenza tra pedoni, ciclisti e traffico. "Siamo convinti – conclude il sindaco – che uno spazio come quello immaginato possa diventare un volano per il territorio, in grado di rendere ancora più unità la nostra comunità".