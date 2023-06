"Piazzale Amendola alla Corte dei conti"

FANO

Il sottopasso del Lido e piazzale Amendola ancora sott’acqua, nonostante la vasca di raccolta delle piogge. "Serve un esposto alla Corte dei Conti e alla magistratura" annuncia Stefano Pollegioni di Udc che insieme al direttivo punta l’attenzione anche su via Pisacane: "Si parlò alcuni anni fa della costruzione di uno scolmatore per 7 milioni di euro". Vista l’importanza dell’opera "Aset su indicazione del Comune, avrebbe affidato un nuovo studio di fattibilità per una soluzione meno onerosa e più tempestiva". Su piazzale Amendola interviene anche la Lega: "Perché l’amministrazione si ostina a dire che va tutto bene se puntualmente il sottopasso si allaga?" Proprio ieri i consiglieri leghisti Ilari, Serfilippi, Magrini e Scopelliti, hanno presentato una interrogazione per sapere "perché l’impianto non funzioni e se è vero che sarebbero necessari altri lavori e altri fondi per la sua entrata in esercizio". "Ciò che frettolosamente è stato definito un successo della giunta Seri – aggiunge il segretario della Lega Alessandro Brandoni – è un buco nell’acqua. Non cerchino scuse, inclusa quella dell’eccezionalità dell’evento, perché in nessun altro caso sono stati spesi 800mila euro per lasciare la situazione al punto di partenza". "Sembra che l’inclinazione sia talmente esigua – secondo gli esponenti di Forza Italia – da non permettere il deflusso regolare. Questo avrebbe richiesto l’installazione di potenti pompe che per funzionare richiedono un livello di kilowatt non presente nella linea esistente. Seri risponda".

an. mar.