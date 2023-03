Piazzale D’Annunzio, appalto vinto Ribasso del 10%, va a ditta di Perugia

Si parte con i lavori in piazzale D’Annunzio. Ieri mattina si è chiusa la gara d’appalto – tre le ditte partecipanti – e questa mattina sarà reso noto il vincitore: se tutte le carte sono a posto i lavori dovrebbero essere affidati ad una ditta di Perugia che sull’importo d’asta (380mila euro), ha presentato un ribasso del 10 per cento. "Lunedì – dice l’assessore Riccardo Pozzi – incontreremo i responsabili dell’impresa per la consegna dei lavori per cui passati i tempi tecnici per organizzare il cantiere si parte e speriamo di chiudere tutte le opere entro la fine di giugno. Queste sono le richieste dell’amministrazione". Le opere programmate dovrebbero partire entro la fine della prossima settimana.

Un progetto, quello della rivisitazione di piazzale D’Annunzio, che aveva ricevuto il gradimento degli operatori che gravitano attorno al piazzale, albergatori compresi. Il ‘cascone’ di Valentino Rossi viene solo leggermente spostato di 4 metri in direzione Fano ed attorno sarà creata una fontana. La rivisitazione dell’area che è stata presentata da Ferdinando Leoni, professionista che seguirà anche i lavori, oltre all’aumento delle aree verdi con un’area centrale per eventuali spettacoli, prevede l’eliminazione di circa nove stalli per i parcheggi. Ne resteranno solo due per gli handicappati ed altri due con le colonnine per la ricarica delle auto elettrica. Aumentano invece i posti per i motorini e verranno anche installati degli stalli per le bici, ora inesistenti. Per chi deve raggiungere la zona mare e quindi il fronte di via Nazario Sauro, nella sostanza non cambia nulla perché si potrà procedere sia verso piazzale della Libertà riprendendo viale Trieste dalla viuzza che è dietro l’hotel Bristol, ed anche in direzione opposta passando davanti all’hotel Excelsior.

Qualche problema potrebbe sorgere con la nuova pavimentazione, in alcuni tratti non carrabile, per gli operatori che vanno a servire, soprattutto la mattina presto, bar, ristoranti ed anche gli hotel che gravitano attorno all’area. In previsione c’è anche il rifacimento e l’asfaltatura della pista ciclabile. Ancora da capire come verranno impiegati i 38mila euro del ribasso d’asta. Forse per gli arredi.

m.g.