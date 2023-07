"Piazzale D’Annunzio, assurdo fare i lavori nel pieno dell’estate"

Ribadendo il mio punto di vista, credo che il casco di Valentino in piazzale D’Annunzio non abbia alcun significato in quella location mentre sarebbe stato un bel biglietto da visita di fronte ad un moderno museo del ciclo e motociclo in vetro e metallo in zona Torraccia o Campanara, grande abbastanza da raccogliere nuove collezioni private e facilmente raggiungibile: trovo incredibile che la riqualificazione del piazzale debba partire a inizio stagione turistica e non alla fine, quando il disagio sarebbe minore. Nella città della musica il nostro sindaco stona in continuazione, non rispetta i tempi, salta le pause, se non con la Ruota della Fortuna. Da bravo promoter, in particolare di sé, ha fatto suo il panem et circenses, magari correggendolo in piadinam et circenses.

Nicola Ventura