Piazzale D’Annunzio infinito "Ma entro il 10 agosto fruibile l’intera area"

Siamo agli sgoccioli per il completamento della rigenerazione urbana di piazzale D’Annunzio. Il lavoro è alla fase di completamento ma nessuno vuole sbilanciarsi troppo. Intanto però si è deciso di aprire la pista ciclabile ed è un primo deciso passo in avanti. Non solo. L’architetto Ferdinando Leoni vorrebbe chiudere il lavoro della pavimentazione entro questa settimana: "Intanto abbiamo completato la parte del verde al 70% – dice il progettista – mentre il completamento della pavimentazione centrale ha superato il 75% e dovremmo riuscire a finire totalmente entro la settimana". La prima settimana di agosto dovrebbe essere completata definitivamente la pavimentazione e poi far partire la vasca.

In giornata sarebbe tra l’altro previsto un summit per collegare il "troppo pieno" della vasca con la fognatura esterna. Un summit al quale dovrebbe partecipare anche il titolare dell’Hotel Vienna, che si dovrà impegnare a spostare la impalcatura montata per i lavori dell’hotel. Infatti il collegamento tra la vasca e la fognatura passerà proprio lì. Non è un caso, ad esempio, che arrivati quasi alla meta si è deciso di riverificare anche la situazione del cascone, che ha subìto qualche acciacco nel corso degli ultimi mesi. "Nel giro di pochi giorni completeremo tutto – ribadisce Ferdinando Leoni –, risistemando il cascone, completando i lavori della pavimentazione e sistemando gli scarichi della vasca con la riunione prevista per oggi. L’obiettivo è rendere agibile l’intera piazza entro i primi dieci giorni di agosto, completando anche le rifiniture della vasca, della pavimentazione e anche la verniciatura dei muri".

Poi rimarrà l’asfaltatura della strada, che non può essere in programma a metà agosto, ma dovrà slittare più avanti, probabilmente verso la fine del mese, visto che è necessaria una giornata di chiusura della strada per asfaltarla. Inutile ipotizzare dei tempi troppo rapidi. Intanto si comincia a godere della riapertura della ciclabile e a ragionare dell’inaugurazione del piazzale entro ferragosto. "Entro il 7 agosto la piazza diventerà agibile", sottolinea Leoni che lavora tutti i giorni al completamento. Sarà lui a tenere il summit previsto per stamattina con il titolare dell’Hotel Vienna, la ditta del cantiere e l’amministrazione comunale, che comincia a sentire la pressione dell’opinione pubblica. Intanto in questo fine settimana c’è anche il rischio di un ritorno dopo quasi un mese del maltempo. Ferdinando Leoni spera comunque di avere gli Dei dalla sua parte.