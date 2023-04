Piazzale D’Annunzio, lavori al via Così cambia la viabilità nella zona

Inizieranno dopo le festività pasquali i lavori di rigenerazione urbana di piazzale D’Annunzio, che trasformeranno quel luogo storico della zona mare di levante. "Sarà una nuova piazza della città, un luogo ricco di verde, sicuro, armonioso e vivace – dice il progettista Ferdinando Leoni – che allungherà la passeggiata nel lato sud di viale Trieste".

Per permettere l’esecuzione di questa prima fase di lavori, a partire dalle ore 8.30 mercoledì 12 aprile e fino alla mezzanotte di 12 maggio, sono previste modifiche temporanee della viabilità in zona mare. "Cambiamenti che riguarderanno, in particolare, il tratto – afferma una nota del Comune – di viale Trieste interessato dall’intervento: quello compreso tra via Buonarroti e via Mascagni. La direzione di marcia sarà invertita sia in via Buonarroti, per raggiungere viale Trento, sia nel tratto di viale Trento compreso tra via Buonarroti e via Mascagni, da cui sarà possibile raggiungere di nuovo viale Trieste".

Anche via Verdi sarà percorribile solo fino a viale Trento, mentre l’ultimo tratto prima di piazzale D’Annunzio potranno percorrerlo solo i residenti con doppio senso di circolazione, stessa cosa accadrà nei tratti di viale Trieste limitrofi al piazzale, sia a nord che a sud. Infine, lungomare Nazario Sauro sarà raggiungibile da via Zanella. L’ordinanza che indica i cambiamenti della circolazione su Piazzale D’Annunzio sarà in vigore dal 12 aprile per un mese.

A proposito di lavori pubblici va detto che l’assessore al Fare Riccardo Pozzi ha mantenuto l’impegno sul riavvio del cantiere del vecchio palas di viale dei Partigiani: "Prima di Pasqua vedrete gli operai delle tre ditte che hanno vinto la gara d’appalto per il completamento dei lavori all’interno dell’area di cantiere". Proprio ieri mattina il personale delle tre aziende ha appeso all’esterno del vecchio palas il cartellone con il progetto della gara d’appalto ed i nominativi delle ditte e dei progettisti. Si tratta delle aziende di Sergio Zolfanelli e Mario Gambini di Pesaro e la Imp.e fratelli Fantoni di Urbania. La promessa di ripartire con il completamento a marzo è stata i qualche modo mantenuta nonostante altri tre-quattro giorni di ritardo. "E’ un’opera a cui teniamo particolarmente e vogliamo – dice Riccardo Pozzi – se possibile anche anticipare i tempi di completamento".

l.lu.