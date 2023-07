Piazzale D'Annunzio, Lavori Pubblici, Architetto Leoni, "Completati entro Fine Luglio"

Quando ci si occupa di fare lavori pubblici bisogna sempre ricordarsi che non è il caso di fare proclami sui tempi. Riceviamo a tal proposito una nota dal cittadino Pietro Bruschi: "Anche per piazzale D’Annunzio inizierà la telenovela dei cantieri cittadini? Sul Carlino l’architetto Leoni dichiarava settimane addietro che il casco di Valentino sarebbe stato spostato intorno al 10-12 giugno, spostamento avvenuto solamente a fine mese, e che il completamento dei lavori si sarebbe realizzato a fine giugno. Tanto che l’assessore delle tante opere iniziate e mai completate Riccardo Pozzi confermava tale data e dichiarava che avrebbe inaugurato la piazza prima del 7 luglio, data del suo matrimonio".

"Lo stesso architetto pur evidenziando che il termine dei lavori è previsto per il 14 agosto confermava la fine dei lavori per fine mese, ma che tutto stava nel non avere imprevisti. Al primo luglio adesso è sotto gli occhi di tutti – aggiunge Pietro Bruschi – la situazione di piazzale D’Annunzio. In realtà mancano solo 40 giorni al termine previsto comunque per i lavori. Vedremo come finirà. Intanto però i parcheggi liberi eliminati di piazzale D’Annunzio saranno compensati dai parcheggi di Viale Mascagni che prima erano liberi ora, pensate un po’ saranno a pagamento. Un aiuto certo ai residenti della zona ma soprattutto quando si decide di far pagare ai cittadini pesaresi i lavori si fanno subito".

L’architetto Ferdinando Leoni si limita a ribadire che nei ritardi vanno registrati ben otto giorni di pioggia e qualche problema operativo per il completamento della gettata. "Dobbiamo prendere atto che pur lavorando con grande attenzione e continuità – dice il professionista pesarere – ancora non sono arrivati i punti luce che ci permetteranno di togliere il palo della luce centrale. Io credo però che tutto possa essere completato nei tempi previsti inizialmente. Se non piove, in una settimana potremmo completare le due gettate nella zona centrale della piazza e poi fare la pavimentazione". L’altro problema che potrebbe crearsi è un periodo alternato tra scrosci di pioggia ed eccesso di calore nel fare la gettata del piazzale. Diciamo che l’architetto Leoni sostiene che l’aver spostato il casco è un passo avanti e il materiale per la fontana è già a disposizione.