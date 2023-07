Piazzale d’Annunzio Proteste: "Lavori infiniti e l’estate intanto passa"

Il contratto d’appalto per i lavori di riqualificazione di piazza d’Annunzio, ex piazzale Trieste, hanno come data di consegna il 12 di agosto. "Per cui tutte le proroghe che l’impresa sta chiedendo sono nei termini – dice Fabrizio Oliva ex presidente degli albergatori e presidente della riviera del San Bartolo –. Dunque è probabile che vedremo quell’importante area di snodo di viale Trieste ultimata un giorno prima di Ferragosto". Cioè con la campanella che suona l’ultimo giro turistico perché poi si corre in discesa. E chi l’ha presa calma, giustamente, è Andrea Bianchi dell’hotel Vienna che all’inizio dell’estate aveva vaticinato: "Come faccio ad aprire l’albergo con un cantiere sotto le finestre?".

Nel frattempo tra un rinvio e l’altro Fabrizio Oliva aggiunge: "Quando un committente sottoscrive un contratto in cui si prevede la consegna del cantiere il 12 agosto per quale motivo l’impresa deve sentire l’obbligo di consegnarlo prima? Sa benissimo che i termini intermedi fissati sono puramente politici e non tassativi dal punto di vista legale". Il ’nodo’ della vicenda piazzale d’Annunzio sta tutto qui: "Quando come categoria abbiamo sollevato il problema dicendo che non era il caso di iniziare il cantiere a inizio stagione, il Comune non ha tergiversato e ha subito iniziato. Ora credo che quanto accaduto abbia dell’incredibile: una città turistica apre e porta avanti un cantiere in zona mare in piena estate, in una zona dove ci sono e c’erano già problemi di parcheggio e di viabilità. Ancora una volta – conclude Oliva – questa amministrazione ha affrontato un problema serio con estrema superficialità".

Anche le opposizioni in consiglio comunale si fanno sentire, perché piazzale d’Annunzio è il terminale di viale Verdi e quindi assieme a viale della Repubblica e viale Marconi una delle direttrici più importanti per la zona mare. Dice Daniele Malandrino di Fratelli d’Italia: "Si è annunciato il termine ultimo dei lavori per il 15 giugno, poi lo si è spostato al 30 giugno, a causa della pioggia dicono, poi ancora al 15 luglio. Intanto siamo arrivati al 20 luglio in piena stagione turistica e malgrado le assicurazioni dell’assessore Pozzi, siamo ancora lontani dal vedere la piazza finita. A tal proposito – continua Malandrino – alcuni albergatori, operatori del turismo e residenti, mi hanno contattato infuriati per l’ennesima proroga sul fine lavori. Anche sul progetto a mio avviso ci sarebbe da disquisire. Infatti per una amministrazione che si ammanta sempre di una visione green, sembra che di cemento ce ne sia anche troppo: mi chiedo perché il cascone di Valentino non venga collocato in un posto più consono che abbia a che fare con la vocazione motoristica di Pesaro ed anche perché non è stato previsto un qualcosa che richiamasse il Vate d’Annunzio al quale è intitolata la piazza. Ora si chiude – conclude Malandrino – e siamo in tanti a chiedercelo, come mai tutti i lavori a Pesaro seguono un iter che porta a disagi, tempi lunghissimi e conseguentemente aumento dei costi e quindi sperpero di denaro pubblico?".

