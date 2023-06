Piazzale D’Annunzio sottosopra "Ma a fine mese, la piazza sarà ok"

Proseguiranno per tutto il mese di giugno i lavori nel cantiere del Piazzale D’Annunzio per il nuovo arredo urbano dell’area a sud della Palla. L’architetto Ferdinando Leoni sta seguendo direttamente i lavori che sono stati appaltati alla TR costruzioni di Perugia: "Sperando che il tempo non peggiori di nuovo in questi giorni vorremmo stringere un po’ i tempi rispetto alla programmazione preventivata. Questa settimana dovremmo dare una bella botta agli asfalti. E se non piove oggi e domani potremmo anche fare i muri di contenimento della piscina prevista davanti al Cascone di Valentino Rossi. Intanto stiamo completando la pavimentazione davanti alla pizzeria Dolce sosta. Abbiamo già realizzato – conclude l’architetto – 400mila euro di lavori e siamo in linea con l’iniziale cronoprogramma". Il completamento era previsto già a fine giugno: "In realtà pensiamo di arrivare allo spostamento del cascone per il 10-12 giugno". Anche perché il maxi-cantiere in viale Trieste non è certamente il miglior biglietto di benvenuto per visitatori e turisti.

Anche l’assessore al Fare Riccardo Pozzi è decisamente soddisfatto: "Fino adesso l’azienda sta lavorando bene. Il sindaco ha fatto un sopralluogo in concomitanza con la festa della Repubblica del 2 giugno". "Il Casco sarà meno centrale e avrà sotto uno specchio d’acqua a filo del pavimento come la fontana – dice l’assessore Riccardo Pozzi – che caratterizza la Rocca Malatestiana di Rimini. Ci sarà un’area carrabile sul lato opposto, per l’ingresso di veicoli attrezzati alla regia di manifestazioni (luci, musica, video)". "Il progetto del pizzale è piaciuto anche agli albergatori proprietari delle strutture limitrofe – ha detto più volte Paolo Costantini, presidente Apa Hotel – e agli operatori economici con i locali prossimi alla piazza. L’unico fattore per cui tratteniamo il fiato è la tempistica".

Se l’azienda riuscirà a rispettare il cronoprogramma il completamento dell’arredo urbano potrebbe scattare entro la fine di giugno: "Avremmo tempo almeno fino alla fine di luglio – dice l’architetto Leoni – ma a fine giugno dovremmo completare i lavori". "Secondo le stime – conferma l’assessore Riccardo Pozzi – i lavori saranno finiti ultimati a giugno. Per questa estate è previsto che il restyling di piazzale D’Annunzio sia completato". Vedere per credere, naturalmente.

L’intervento da mezzo milione di euro previsto posta l’asse viario a lato della piazza, verso monte. Tra il traffico e il foro, il progetto prevede una cortina di verde: alberi e siepi a fare da cinta con l’orizzonte del mare in fronte. "Il cantiere sta andando avanti bene; il meteo – dice ancora l’assessore Pozzi – è stato negativo per un paio di settimane. Ma la ditta sta lavorando bene con estrema serietà. Avremo una nuova piazza sul mare molto presto. I prossimi giorni si lavorerà sulla piscina a sfioro. Poi si dovrà riaprire il passaggio ciclabile. Se vuole le posso dire che il 7 luglio mi sposo e ho chiesto all’architetto Leoni di poter inaugurare la piazza prima delle nozze".

Il maxi-casco di Valentino Rossi sarà collocato non al centro della piazza ma nella parte esterna, ben visibile, protetto e valorizzato alla base da una piscina con da un velo d’acqua a sfioro, soluzione "infinity".

Luigi Luminati