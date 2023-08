Piazzale D’Annunzio tutto nuovo: domani l’inaugurazione

Domani, alle ore 18:30, in piazzale D’Annunzio, cerimonia di inaugurazione della “nuova piazza” di Pesaro2024. L’Amministrazione, insieme alle realtà che hanno collaborato alla realizzazione dell’intervento, presenteranno il nuovo aspetto di piazzale D’Annunzio. Parteciperanno, tra gli altri, il sindaco Matteo Ricci, l’assessore al Fare Riccardo Pozzi, Apa Hotel, le ditte e i professionisti coinvolti nell’intervento.

Intanto, è allagato da oltre una settimana e chiuso dalla polizia stradale per evitare ulteriori rischi, il sottopasso che costeggia lo Zanzibar e il Piadificio in largo Aldo Moro. La causa della chiusura è la rottura di una componente del quadro elettrico che pompava l’acqua e che ha finito per allagare il passaggio, tutt’ora chiuso. "Abbiamo subito ordinato il pezzo di ricambio, dopo il guasto, che è arrivato qualche giorno fa – spiega l’assessore Riccardo Pozzi -. venerdì sono stati fatti tutti i lavori per rimetterlo in funzione, ma non c’è stato tempo per asciugare e ripulire il fondo, ancora sporco e scivoloso dopo le giornate di pioggia". Ora, si punta alla riapertura per domani.