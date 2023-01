Piazzale D’Annunzio tutto nuovo: lavori da marzo

Un filare di alberi, uno specchio a pelo d’acqua sotto il gigantesco casco di Valentino Rossi; una piazza sgombra da automobili e la possibilità di ospitare kermesse, spettacoli e iniziative a misura di famiglie: prossimamente l’assessore Riccardo Pozzi porterà in giunta il nuovo progetto per la riqualificazione di piazzale D’Annunzio. Ci arriverà forte del consenso degli operatori economici che lavorano in prossimità all’area e con quello delle associazioni di categoria; un parere favorevole incassato 48 ore fa, alla fine dell’incontro organizzato proprio per illustrare come sarà rinnovata la piazza del fronte mare di Levante. In particolare Il progetto è piaciuto ad Apa Hotel, Confesercenti, Confcommercio tra i presenti nella sala del Consiglio, anche se tratterranno il respiro fino alla fine dei lavori.

"Secondo le stime – conferma Pozzi – i lavori inizieranno a marzo e saranno finiti a giugno. Questa estate è previsto che il restyling di piazzale D’Annunzio sia completato. Ho voluto fare un tavolo di concertazione – spiega Pozzi – dell’idea progettuale prima di approvare il definitivo. Con la riunione ho avuto conferma che il progetto incontra la sensibilità contemporanea, attenta al verde: siamo passati dal 2% al 37% di essenze naturali; avremo una nuova piazza, luogo di socialità, primo vero inizio dell’opera di rivisitazione di tutto il water front pesarese. Illuminazione e sedute saranno curate nell’estetica. Il Casco sarà meno centrale e avrà sotto uno specchio d’acqua a filo del pavimento come la fontana che caratterizza la Rocca malatestiana di Rimini. Ci sarà un’area carrabile sul lato opposto, per l’ingresso di veicoli attrezzati alla regia di manifestazioni (luci, musica, video...)". L’intervento da mezzo milione di euro sposta l’asse viario a lato della piazza, verso monte. Tra il traffico e il foro, il progetto prevede una cortina di verde: alberi e siepi a fare da cinta con l’orizzonte del mare in fronte. "Il progetto è piaciuto anche agli albergatori proprietari delle strutture limitrofe – conferma Paolo Costantini, presidente Apa Hotel – e agli operatori economici con i locali prossimi alla piazza. L’unico fattore per cui tratteniamo il fiato è la tempistica". Vero.

"L’architetto a capo del servizio nuove opere del Comune, Severini – osserva Alessandro Licurgo, direttore di Confesercenti – ha spiegato che, senza complicazioni, l’opera sarà consegnata agli inizi di giugno. Ci ha anche spiegato che certi lavori vanno iniziati comunque a marzo e anticipare il c antiere ad ottobre, comunque avrebbe comportato la consegna a giugno. Siamo fiduciosi. Il progetto è piaciuto: da quello che abbiamo capito – continua Ligurgo – attinge alla tradizione di Pesaro città giardino: con l’aggiunta di alberature ed elementi naturali. E’ una nota che ci piace. Di certo apprezziamo che l’assessore abbia avuto l’attenzione di raccogliere l’opinione del settore".

Solidea Vitali Rosati