Piazzale della stazione. Allarme pedonalizzazione: "Ci rimetteremo tutti"

"Quello della stazione ferroviaria è un intervento di restyling necessario, che ci auguravamo da tempo, ma il progetto che prevede la pedonalizzazione del piazzale antistante ci penalizzerà enormemente e non è mai stato condiviso con le attività economiche della zona". A parlare è Davide Rocchi, uno dei titolari del bar della stazione, che si fa portavoce di un malessere condiviso dagli esercenti della zona, sia dell’edicola che dell’agenzia di noleggio auto a fianco, ma anche dai taxisti. "Siamo molto contenti dell’intervento di restyling – prosegue Rocchi – ma quando abbiamo saputo che questo prevedeva l’intera pedonalizzazione dell’area ci ha lasciato con l’amaro in bocca. Nessuno ci aveva avvisati, né ci aveva fatto vedere alcun progetto, e crediamo che l’amministrazione avrebbe potuto confrontarsi con le attività che sia affacciano qui per informarle e trovare magari delle soluzioni condivise. Ci possono essere tante alternative alla completa pedonalizzazione dell’area: quella della stazione è una zona molto particolare e con questa tipologia di progetto rischiamo la desertificazione, con tutte le conseguenze del caso in un luogo così delicato come può essere la stazione".

E aggiunge: "Impedire alle auto di fermarsi anche per una sosta breve – spiega Rocchi – non sarà solo un problema per chi dovrà accompagnare le persone a prendere il treno, ma lo sarà anche per noi, perché non si avrà più la possibilità di scendere al volo per bere un caffè o comprare un giornale. Se dovesse concretizzarsi quindi questo scenario, per noi ci sarà sicuramente un contraccolpo economico. Consideriamo che solo qui lavorano circa 8-9 persone".

Anche i taxisti parlano di grandi difficoltà, visto che è prevista una riduzione di posti auto a loro dedicati: "I posti passeranno da 14 a 4 – prosegue Rocchi, che in questo caso si fa portavoce –. Anche per loro diventerà quasi impossibile lavorare e i turisti che arriveranno in treno a Pesaro faranno sempre più fatica a trovare un taxi. E’ chiaro che così ci rimetteranno tutti". Infine, le attività economiche che si affacciano sul piazzale Falcone e Borsellino chiedono un incontro all’amministrazione: "Ci dispiace che prima non abbiano avuto un confronto con noi – conclude Rocchi –. Vorremmo però poter discutere con l’amministrazione di questo progetto per capire se ci possono essere delle soluzioni alternative".

Alice Muri