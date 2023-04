Piazzale Innocenti, parking selvaggio "Auto lasciate sulla linea di mezzeria"

È un crocevia di interessi (che tirano da parti contrapposte), oltre che di strade, Piazzale degli Innocenti. La protesta nasce da una coppia di anziani, lei, Paola Ricca, con le stampelle a seguito di operazione, lui, il marito, Ileno Palma, che ieri mattina, con la moglie che era reduce dalla fisioterapia, ha penato non poco per trovare il parcheggio davanti a casa, l’unico posto che poteva scegliere per far scendere la moglie, che non poteva fare percorsi lunghi.

"Qui è abitudine diffusa – evidenzia la coppia – che le macchine parcheggino direttamente sopra la linea di mezzeria centrale. E questo crea problemi per chi deve uscire dai parcheggi blu, perché mancano sia lo spazio che la visibilità. Abbiamo parlato di questo caso sia col sindaco, che con gli assessori Belloni e Pozzi, che però ad ora non hanno fatto nessun intervento. La polizia locale dov’è? Anche io oggi ho dovuto lasciare la macchina nel mezzo di strada, perchè lo spazio di carico e scarico davanti al nostro portone (la coppia abita nel palazzo dietro l’edicola) era occupato".

"Ma questa è una piazza o una via? – chiede e si arrabbia Ileno – pensare che proprio per questo piazzale c’era un progetto che prevedeva aree verdi ecc... Insomma qualcosa che lo rendesse un piazzale, invece che questo ibrido di passaggio".

Solo che la possibilità di lasciare la macchina in sosta vietata lungo la linea di mezzeria della piazza è invece congeniale alle attività dei vari negozi (pizzeria, edicola e altri) che esercitano lì e che ricevono i clienti che mollano l’auto dove capita. La sera, soprattutto nel week end, la linea di mezzeria è infatti un parcheggio continuo e a volte resta così fino all’alba. Piazzale degli Innocenti quindi un po’ selvaggio, in termini di sosta e circolazione stradale.