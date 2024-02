Piazzale intitolato ai Martiri delle Foibe. Fratelli d’Italia ringrazia

"Grazie al sindaco Barbieri e all’amministrazione comunale di aver accolto la nostra proposta per ricordare gli oltre 20mila Martiri delle foibe". Inizia così la nota del circolo di Mondolfo e Marotta di Fratelli d’Italia coordinato da Alessandra Spadoni, in merito alla cerimonia in programma per sabato mattina nella quale verrà intitolato alle vittime delle foibe il piazzale adiacente al cimitero comunale.

"Il 10 febbraio del 2022, nel giorno dedicato al ricordo dei Martiri delle foibe e degli esuli giuliano-dalmati – prosegue il comunicato - il circolo territoriale di Fratelli d’Italia Mondolfo Marotta si ritrovava con Angelo Bertoglio, dirigente nazionale di FdI, e diversi militanti, in via Dalmazia a Marotta per deporre un mazzo di fiori in ricordo degli Italiani uccisi e infoibati dalle bande partigiane di Tito e contemporaneamente chiedeva ufficialmente all’amministrazione comunale di individuare e intitolare una via, una piazza, un parco, oppure di pensare a una targa/monumento in ricordo di questa triste pagina della nostra storia e oggi siamo felici e orgogliosi di aver promosso questa importante iniziativa".

"Ci sono voluti – proseguono – i tempi tecnici e burocratici, ma il sindaco Barbieri e l’amministrazione comunale hanno mantenuto fede all’impegno preso e sabato, finalmente, verrà intitolato il Piazzale Martiri delle Foibe: un importante luogo di storia, identità e tradizione, ma anche di libertà e verità".

s.fr.