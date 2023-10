Piazzale Lazzarini, sit-in per la pace

Un grande striscione disteso sui gradini della fontana e molti cartelli tenuti alti in mano con sopra la scritta "Proteggere tutta la popolazione civile", parecchie bandiere arcobaleno della pace. Un centinaio di persone hanno partecipato ieri pomeriggio in piazzale Lazzarini al "sit in" di protesta contro la guerra e contro le violenze perpetrate in medio oriente organizzato da una lunga serie di gruppi e sigle fra cui Iscop e istituto Bobbato, Arci, Caritas, Lupus in fabula, Casa Donne, Cgil, e altri, oltre al Comune presente con l’assessore Camilla Murgia. Sono stati letti alcuni messaggi, per primo quello di Amnesty International che condanna senza appello i terroristi di Hamas e nello stesso tempo invita fermamente Israele ad adottare comportamenti tali da evitare l’ulteriore allargarsi di una crisi umanitaria che sta assumendo dimensioni gigantesche soprattutto nei confronti dei soggetti più fragili.