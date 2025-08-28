Piazzale Matteotti, ancora caos. Resa dei conti finisce a bottigliate

Bottiglie che volano nella notte, urla e risse. È la cartolina che piazzale Matteotti continua a regalare al centro storico. L’ultima scena è andata in onda martedì, poco prima di mezzanotte, tra via San Francesco e il piazzale, quando la volante della polizia è dovuta intervenire per sedare un’aggressione a danno di quattro ragazzi originari del Bangladesh, presi di mira da un gruppo che da tempo staziona nella zona. Uno di loro ha riportato ferite allo zigomo. Prima le provocazioni, poi i lanci di bottiglie e oggetti raccolti lì attorno, fino a trasformare lo spazio urbano in una sorta di arena notturna. Gli autori del gesto, già noti alle forze dell’ordine, sono stati identificati: per loro si prospettano denunce per minacce e lancio pericoloso di oggetti, con l’aggiunta di possibili misure restrittive come il divieto di accesso alle aree sensibili. L’episodio si aggiunge a una serie di fatti che rendono Matteotti un crocevia ingombrante per residenti e forze dell’ordine. Solo ad aprile, tre ragazzine, due tredicenni e una 18enne, furono molestate alla fermata dell’autobus da un uomo di mezza età, già allontanato in passato dal centro per comportamenti simili. La segnalazione partita dalla giovane maggiorenne, con tanto di riprese video, aveva permesso di bloccarlo poco dopo, ubriaco e recidivo.

A ottobre 2024, invece, la piazza aveva fatto da sfondo a un episodio ben più grave: una donna sudamericana di 40 anni fu trascinata dietro un chiosco e costretta a difendersi da un 30enne del Bangladesh che tentava di violentarla. Solo le urla e l’intervento dei passanti evitarono il peggio. L’uomo è stato condannato a tre anni e sei mesi di carcere, con espulsione dall’Italia al termine della pena. Il piazzale, insomma, sembra vivere di un doppio registro: di giorno il "salotto buono" che sfiora i locali e i percorsi turistici, di notte teatro di micro-risse, schiamazzi e aggressioni che alimentano un clima di insicurezza crescente. Non a caso l’area è entrata stabilmente nei giri di controllo serali della polizia e nei pattugliamenti congiunti delle forze dell’ordine. Resta la percezione di un luogo che sfugge al decoro e alla sicurezza, dove ragazzi annoiati o l’alcool di troppo trasformano ogni notte in una possibile emergenza. Una "piazza contesa" che continua a imporre alla Questura controlli straordinari e ai cittadini la sensazione che il confine tra vivibilità e degrado sia, ormai, sempre più sottile.