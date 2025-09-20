Bologna centro dello sport

CronacaControlli in Piazzale Matteotti a Pesaro, 12 giovani identificati
20 set 2025
ANTONELLA MARCHIONNI
Cronaca
Controlli in Piazzale Matteotti a Pesaro, 12 giovani identificati

L’operazione rientra nel più ampio piano di presidio del territorio che la Polizia di Stato sta portando avanti per prevenire episodi di degrado, spaccio e microcriminalità

Pesaro, 20 settembre 2025 – Proseguono le verifiche serali in Piazzale Matteotti, cuore del centro storico e al tempo stesso zona considerata “sensibile” dalle forze dell’ordine.

Nella serata appena trascorsa le Volanti della Questura hanno effettuato nuovi controlli mirati, identificando dodici giovani.

Per uno di loro non si è trattato di un semplice controllo di routine: gli agenti, dopo aver verificato i dati, gli hanno notificato un provvedimento emesso dall’Autorità giudiziaria.

L’operazione rientra nel più ampio piano di presidio del territorio che la Polizia di Stato sta portando avanti per prevenire episodi di degrado, spaccio e microcriminalità nelle aree più frequentate della città, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Il messaggio è chiaro: Piazzale Matteotti resta sotto la lente e i controlli continueranno anche nei prossimi giorni, a conferma dell’attenzione delle forze dell’ordine nel mantenere alto il livello di sicurezza. 

