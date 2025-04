Piazzale Matteotti, liti a raffica. Due interventi in poche ore. E scatta un Daspo urbano

Ancora una violenta lite in piazzale Matteotti. E’ avvenuto venerdì sera e ha richiesto l’intervento della Volante della polizia. Ma già dal pomeriggio di venerdì la polizia è stata impegnata in quella zona per effettuare controlli fino alla notte. A seguito della lite tra i due giovani, già conosciuti alle forze dell’ordine, sono stati emessi un divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto Daspo urbano ed è stata contestata anche una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta. I due giovani sono stati poi allontanati dalla polizia ma uno di loro, poche ore dopo, si è fatto trovare di nuovo lì, in barba ai provvedimenti presi poco prima. Un altro controllo, infatti, sempre in quella zona, è stato fatto intorno alle 2 di notte, insieme ad una pattuglia dei carabinieri. In quell’occasione sono state identificate altre persone e tra queste era presente anche il giovane già sottoposto al daspo urbano tre ore prima. Per lui la misura è stata inasprita e scatterà il divieto di ritorno a Pesaro. Tra le persone controllate ci sono per lo più giovani di un’età compresa tra i 17 e i 21 anni, un italiano e gli altri tutti giovani di seconda generazione. Tra i controllati anche un 48enne di origine tunisina.

L’area tra piazzale Matteotti e piazzale Micciché continua ad essere al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine. Meno di due settimane fa, ad esempio, due ragazzine di 13 e 14 anni e un’altra giovane, appena maggiorenne, avevano raccontato ai poliziotti di essere state molestate da uno sconosciuto. Il fatto era accaduto intorno alle 18,30 e l’uomo era stato bloccato dalla Volante. La dettagliata ricostruzione della 18enne aveva permesso agli agenti di rintracciare l’uomo, già allontanato dal centro storico per comportamenti simili. Ancora ubriaco, era stato fermato e sottoposto ad accertamenti.

Antonella Marchionni