"Piazzale Matteotti merita un trattamento e una cura migliori"

Non solo complimenti: c’è chi lamenta una passerella sul degrado. Ai tanti cittadini che apprezzano le luminarie e gli arredi natalizi di quest’anno, si affianca chi dissente fortemente, infastidito dal “disordine cronico“ che stona maggiormente in presenza del tappeto rosso. "Caro Carlino, – osserva il signor Giovanni, 48 anni, pesarese – scrivo per denunciare lo stato in cui versa piazzale Matteotti. Esso non è un piazzale qualunque in quanto si trova nel centro città, a due passi da piazza del Popolo, occupata tra l’altro da un mega palco che a detta del Comune starà lí per un anno. Chiunque può vedere in che stato è piazzale Matteotti: invito a guardare soprattutto la parte che si affaccia su Rocca Costanza". Il lettore del Carlino rimarca quanto il fossato sia "perennemente al buio – descrive nella sua lettera –. Inoltre credo che i vialetti, così ridotti, siano indegni per una città che vuole essere Capitale della Cultura: l’area lastricata di sanpietrini è piena di buche coperte con catrame per via dei blocchi di porfido saltati. La sporcizia regna, in abbondanza, ovunque. E questa situazione è rintracciabile lungo tutto il perimetro della fortezza.Sembra proprio che al Comune piaccia tenere questo spazio così. La scelta della pista di ghiaccio e’ stata, a mio parere, deleteria perché quel poco di verde che veniva tenuto in modo accettabile verrà rovinato da quella struttura. Piazzale Matteotti è diventato il parcheggio di ciò che altri non vogliono. Vogliamo richiamare i disagi provocati dall’organizzare il Palio dei Bracieri in quest’area? Non si può essere ostaggio di una festa come il Palio dei Bracieri che vieta ogni tipo di intervento riqualificante in questa parte della città. Bisogna fare delle scelte e sicuramente quella che ha fatto questa amministrazione, cioè di non intervenire, non è quella giusta. Lamento, con disprezzo, quanto nessuno si accorga della cartolina da vergogna che ci apprestiamo a presentare ai turisti nel 2024".