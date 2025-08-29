Piazzale Matteotti senza pace. Spari a salve nella notte. In azione il solito gruppo

Spari a salve nel cuore della notte e bottiglie che volano il giorno prima. Piazzale Matteotti continua a trasformarsi in teatro di cronaca. Martedì, quaranta minuti dopo mezzanotte, due equipaggi della volante sono dovuti intervenire dopo le chiamate al 112 per schiamazzi e botti: non erano petardi ma almeno tre colpi esplosi da una pistola scacciacani, subito recuperata dagli agenti. A impugnarla un gruppetto di ragazzi: gli stessi già protagonisti di disordini la sera precedente. Soprattutto minorenni, con qualche "fratello maggiore" a dare man forte: quattro, cinque volti fissi, a cui si aggiungono due o tre più grandi, per un rituale notturno che ormai sembra la replica di una serie già vista.

Ventiquattr’ore prima lo scenario era stato ancora più pesante. Urla, bottiglie scagliate e un’aggressione a danno di quattro ragazzi originari del Bangladesh, colpiti da chi da mesi staziona nella zona. Uno di loro ha riportato ferite allo zigomo.

Il centro storico è entrato nel mirino dell’operazione "Alto impatto", che in più riprese, nei mesi scorsi ha visto impegnati in forze polizia di Stato (Volante, Squadra mobile e unità cinofila), carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale. In uno di questi blitz tra stazione, parco Miralfiore e piazzale Micciché, zona adiacente a piazzale Matteotti era finito in manette un cittadino del Mali di 28 anni con 20 dosi di hashish. Altri tre giovani stranieri, di origine egiziana, senegalese e tunisina, erano stati sanzionati per possesso di droga o ubriachezza.

"Questa piazza deve tornare come era prima", sospira un residente. Una frase che riassume bene lo stato d’animo di chi, al calar del sole, si sente ostaggio della movida degenerata. Il teatro, in realtà, è doppio: piazzale Matteotti e Largo Miccichè, che gli è attaccato come un’appendice pericolosa. È lì che le risse covano e poi esplodono, sulla gradinata del liceo, dove i minorenni arrivano con le bottiglie d’alcol infilate nelle buste del supermercato. "Sono loro quelli di cui ho paura – sostiene un altro –. I ragazzini bevono, si ubriacano e da un momento all’altro partono le botte".

Per qualcuno, la misura è colma: "Io la sera non esco più – dice una residente – avevo l’abitudine di portare il cane a passeggio, adesso lo faccio ad altri orari. Ho paura". Una paura che stride con la presenza costante delle divise. La zona, a poche decine di metri dalla Questura, è tra le più monitorate della città: decine di telecamere pubbliche e private, molte collegate in tempo reale con le centrali delle forze dell’ordine. "In effetti i controlli servono – racconta chi frequenta la piazza – ormai alcuni ragazzini chiamano persino la polizia quando capiscono che la situazione sta degenerando". Eppure, non basta. La lista degli episodi è lunga: la violenza sessuale dell’ottobre 2024, i vandalismi delle ultime settimane, gli approcci a sfondo sessuale subiti da due minorenni, fino alle ultime notti di scacciacani e bottiglie lanciate. "Più controlli fanno, meglio è – conclude una residente – ma servirebbe anche parlare con i genitori di questi ragazzi. Perché il problema parte da lì".