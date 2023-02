"Piazzale Primo Maggio? Dopo un anno gli stessi problemi"

"Hanno ragione i privati: sul contrasto al degrado il Comune non dà il buon esempio – osserva Giulia Marchionni, consigliera comunale di Prima c’è Pesaro anche a nome dei colleghi di centrodestra, Emanuele Gambini e Michele Redaelli (Forza Italia) –. Tanto è vero che chiediamo tolleranza per quegli operatori economici che ad oggi non hanno adeguato i propri arredi esterni al regolamento comunale. Chiediamo uno slittamento in avanti del termine fissato per il prossimo aprile. Il Comune non può predicare bene e razzolare male. Anzi per coerenza delle due, una: o concede una proroga al termine o si autosanziona. Le regole valgono per tutti". La provocazione – o proroga o autosanzione – i consiglieri comunali l’hanno messa nero su bianco depositando una interpellanza rivolta alla giunta. Nel testo vengono ricordati su tutte la questione annosa riguardo Piazzale Primo maggio e quella di Piazzale Olivieri, teatri ancora oggi di comportamenti asociali. "Le foto parlano da sole – spiega Marchionni che ci inoltra quella della panchina davanti al Conservatorio Rossini con una bottiglia di birra e del vomito a terra . In piazzale Primo maggio, a parte gli interventi più strutturali quali la necessità di rifare la pavimentazione, esattamente un anno fa segnalavamo la necessaria attivazione dei servizi sociali e l’esigenza di una riqualificazione, partendo dall’illuminazione pubblica. Il miglioramento che ad ora non è sufficiente, elimina quelle zone d’ombra che spesso fanno da scudo a cattive frequentazioni della zona. I residenti hanno segnalato più volte al quartiere il disagio. Purtroppo, ad un anno di distanza, rileviamo quanto non sia cambiato nulla". Ieri in occasione della variazione di bilancio, la prima dell’anno, l’amministrazione ha previsto 190mila euro per la manutenzione delle strade, aree verdi e ciclabili. "Ne diamo atto, ma la manutenzione resta un fanalino di coda – conclude Marchionni – rispetto alle energie profuse nell’intercettare bandi per le nuove opere. Lo stato di strade, marciapiedi etc è molto attenzionato dai cittadini: il giorno dopo aver sollevato la questione sul Carlino personalmente ho ricevuto sei segnalazioni da cittadini di buche e dissesto del manto stradale. Ne ho girate 2 all’assessore Pozzi (via Flaminia e viale Cialdini) a cui chiedo riguardo l’efficacia dell’app Buca. E’ inutile ascoltare i cittadini o fornirgli di strumenti per le segnalazioni se poi non si agisce, per primi".

Solidea Vitali Rosati