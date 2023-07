Piazze porta in scena il tema dell’agricoltura tra cibo, cultura e mente

Dal seme al cibo: l’agricoltura come cura dell’ambiente, tutela della natura e al tempo stesso nutrimento per il corpo, come la cultura lo è per l’anima. Teatro, musica e storie di vita vissuta s’intrecciano oggi al monastero di Montebello, a Isola del Piano, che alle 18.30 si trasformerà in un palco d’erba a cielo aperto con “Semis – Storie di un potere invisibile“, inscenato dalla compagnia teatrale Nouvelle Plague. Lo spettacolo fa parte della programmazione di #Piazze, festival estivo del Centro teatrale universitario “Cesare Questa“ dell’Ateneo di Urbino. Proprio nel cuore delle terre dell’agricoltura biologica, con il monastero che ospita la sede della Fondazione Gino Girolomoni, gli interpreti Giulia Bocciero e Davide Simonetti richiameranno le implicazioni economiche, politiche e sociali che ruotano attorno al cibo, dal rischio di sparizione della biodiversità, alle attività dell’industria semenziera e al legame profondo fra coltura e cultura. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’interno dell’edificio. Per informazioni e prenotazioni: [email protected] o 3467200078. Al termine si potrà mangiare alla Locanda, a 500 metri dal monastero, prenotando al 347 4493648 o allo 0721 720126.

