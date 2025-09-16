Piazzolla e Piaf con Bavaj e Pini

Incontro musicale con due giganti della musica del Novecento venerdì con inizio alle 21 nella sala della Repubblica del Teatro Rossini: uno è Astor Piazzolla e quindi il tango per definizione e l’altra protagonista della serata è Edith Piaf diventata celebre in tutto il mondo con la canzone La Vie en rose. Il concerto è organizzato dall’Associazione Amici di Josè. "Due personaggi uniti da un’infanzia estremamente miserevole e da un talento fuori dal comune – scrivono gli organizzatori –. Due vertici assoluti nel campo del Tango argentino e della canzone d ‘autore".

Protagonisti della serata il mezzosoprano Daniela Pini – voce duttile che le permette di spaziare dal repertorio barocco a quello contemporaneo – e il pianista Lorenzo Bavaj (foto), noto anch’egli per un repertorio vasto e spesso mirato alla riscoperta di rarità musicali. Bavaj ed docente del conservatorio è salito alla ribalta internazionale per aver accompagnato nei concerti di tutto il mondo il tenore Josè Carreras.

La serata di venerdì sarà introdotta e brevemente commentata da Catervo Cangiotti, ex presidente dell’associazione industriali ma anche un grande appassionato e conoscitore della musica del ‘900. Ingresso 15 euro, biglietti presso Intercontact al numero 0721 26773.