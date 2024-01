Pica: abbraccio corale. Emozioni e ricordi, in 430 per il docufilm: "Una grande storia"

In 430 hanno trovato posto. Ieri la proiezione del documentario “La Grande Pica“ di Federica Petruccioli, prodotto da Spi Cgil, sulle orme di Wolframo Pierangeli, Claudio Cangiotti e dei 500 lavoratori della “fabbrica rossa“ è stato molto più di un omaggio alla memoria del passato. Chi è riuscito a conquistare uno spazietto per rivedere un’epoca “straordinaria“, condensata in 61 minuti di video, non ha trattenuto le lacrime e non ha lesinato applausi, mosso tra commozione, amarezza e risate. Davanti a tanta partecipazione Roberto Rossini, segretario generale Cgil, prima della proiezione, ha dato voce alla speranza di molti: "Il 17 febbraio ci sarà una seconda visione a cui parteciperà il segretario nazionale Cgil, Maurizio Landini". In serata è arrivata la conferma del luogo: "Sarà a Montecchio di Vallefoglia" dice Claudia Marchionni, giornalista e figlia di Ezio, veterano tra gli operai Pica e tra le ispiratrici, insieme a Leonilde Gargamelli dello Spi Cgil, del documentario sulla storica azienda italiana di laterizi. "Goditi la vita e bevi il vino della Pica che quest’anno è ottimo" disse Wolframo Pierangeli, in punto di morte alla figlia Paola: l’uomo, orfano della mamma a soli tre anni di età, costruì dal niente, con l’amico Claudio Cangiotti un’azienda leader nel settore, luogo di emancipazione e genio manifatturiero in Italia. Quelle sue parole, immortalate nel documentario, sono echeggiate in sala come monito di levità raggiunta dopo una vita spesa con responsabilità verso il prossimo.

La “Grande Pica“ è il racconto corale di un’avventura umana iniziata nel 1936 con la visione etica di due imprenditori illuminati e la cui conclusione, avvenuta definitivamente nel 2020, non sottrae valore al patrimonio di talento, dedizione, fiducia generatosi attorno ad un lavoro duro, quotidiano, ma, per tutto il tempo, nobilitante. E’ la cultura del fare che ha saputo rispettare la persona. "Grazie alle testimonianze raccolte – ha detto Rossini – è significativo l’esempio di come il lavoro sia il principale fattore di crescita personale e collettiva, per rendere migliore e più giusta la società in cui viviamo". Libertà è partecipazione, cantava Gaber. Nel video i lavoratori, con le loro testimonianze, danno corpo a quell’idea: Bruno Renzi, elettricista, ricorda che teneva sul comodino, accanto al letto il manuale tecnico dei macchinari. Come lui tutti hanno fatto il massimo perché la Pica evolvesse e quando la crisi è stata micidiale, tanti hanno sofferto come fosse cosa viva. "La Pica – ha detto Christian Sabattini, dell’ultimissima generazione di operai – è stata la nostra famiglia: quando è stato necessario sostenerla finanziariamente mi è sembrato giusto contribuire perché mi aveva dato tanto, insegnato e fatto crescere come persona".

Solidea Vitali Rosati