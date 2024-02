Pica: film e festa a casa Tittarelli

Dopo aver ammirato la proiezione, al cinema Loreto, de "La grande Pica", l’anteprima del docufilm prodotto dal sindacato Cgil e Spi Pesaro e Urbino, realizzato da Federica Petruccioli, numerosi invitati hanno partecipato al ricevimento, nella villa sul San Bartolo, offerto da Paola Pierangeli. L’elegante e ospitale signora Paola, figlia di Wolframo, uno dei fondatori della Pica, ha detto: "Questa sera ho rivisto mio padre, un uomo eccezionale, severo, ma buono, che mi ha insegnato a vivere, da lui ho ereditato la passione per la musica, infatti, oltre ad essere stato un grande imprenditore e presidente della Provincia, è stato anche presidente della Fondazione Rossini, che grazie alla ricerca musicale ha permesso a Gianfranco Mariotti di inventare il Rof. Ringrazio la regista Federica Petruccioli e l’amica giornalista Claudia Marchionni, figlia di Ezio, di un bravo dipendente della Pica, che abita a Morciola. Infine ringrazio tutti gli amici che mi danno la carica per continuare a vivere e stare insieme".

Presente la figlia Federica Tittarelli che ha aiutato la mamma a preparare tante prelibatezze. Non poteva mancare l’ingegner Catervo Cangiotti, figlio di Claudio che nel 1936 aveva fondato, insieme a Wolframo Pierangeli, la Pica. "Il bellissimo documentario è un omaggio alla storia dell’industria pesarese ma soprattutto ad un’azienda durata oltre 70 anni - ha sottolineato Cangiotti - che, nel dopoguerra, ha risollevato dalla fame migliaia di famiglie, portandole ad una condizione di benessere, e i cui benefici sono ricaduti sull’intera provincia. Pierangeli e mio padre, due imprenditori illuminati e lungimiranti, che hanno sempre gestito la fabbrica nel totale rispetto dei lavoratori. Realizzarono la prima mensa per i dipendenti, organizzarono le prima feste per le celebrazioni del 25 Aprile in fabbrica, oltre a fornire aiuti ai dipendenti, per fare studiare i figli". Applauditissima la regista Federica Petruccioli, giunta insieme alle giornaliste Claudia Marchionni, di "Quarta Repubblica" e Laura Garofolo, del Tg2 Economia. Tra i presenti, il vice sindaco Daniele Vimini, il Rettore di Urbino Giorgio Calcagnini e altri.

Luigi Diotalevi