’Picca’, salto nella memoria

Un salto nella memoria di quando la favola e la fisica possono incontrarsi ma d’improvviso si dimentica l’impegno di essere in tensione, ci si abitua, ci si arrende e si cade. Il suo nome è ‘’Cala/fatato’, un termine di origine greco/bizzantina, ma anche il titolo della mostra che, domani, alle ore 18;30, inaugurerà nello spazio espositivo ‘Picca arte contemporanea’ di Pesaro. "Il titolo della mostra è un termine usato dai marinai per indicare il gesto di chiudere le fessure tra il fasciame delle barche con fibre di canapa imbevute di pece- spiegano Giuseppe Tomasello e Elisa Di Domenicantonio, gestori dello spazio espositivo ‘Picca’-.’Picca’ nasce con l’intento di esprimere il nostro punto di vista secondo lo sguardo di un’artista e non di gallerista, cercando di costruire una collezione permanente che possa incuriosire il cittadino. Il nostro spazio oltre a far parte di Pesaro 2024 ora è inserito nel circuito di rete della biennale del disegno di Rimini. L’artista che espone questa volta sarà Vittorio D’Augusta con la sua ricerca di libertà affrontando il tema della memoria". In uno spazio di 9 mq saranno ben due opere ad essere ospitate, tra cui un dipinto dove l’artista rappresenta il gesto di ‘calafatare’ ed un’idea dal sapore concettuale che, con un’asta di alluminio, unirà le due pareti della stanza. La mostra sarà visitabile fino al 30 maggio con ingresso gratuito e su prenotazione al 339 7946453 o 347 7131259.

Ilenia Baldantoni