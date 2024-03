Picchia i genitori invalidi. Arrestato un 56enne

Ha preso a botte il padre e la madre ottantenni, in sedia a rotelle. Il genitore, temendo che potesse succedergli qualcosa di ancora peggio, è riuscito a chiamare il 112 e a far intervenire una pattuglia dei carabinieri. E’ accaduto ieri in mattinata in una casa di via Pantanelli a Montelabbate. I militari, appena arrivati, sono stati aggrediti dall’uomo, un 56enne del posto con problemi di alcool, già noto alla giustizia, e per questo è stato immediatamente immobilizzato. E’ stata chiamata l’ambulanza del 118 per valutare ecchimosi e lesioni che presentavano sia il padre che la madre dell’aggressore. E’ stato deciso così di procedere con l’arresto sia per i maltrattamenti in famiglia sia per la resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato portato in carcere e oggi dovrà essere giudicato per la convalida dell’arresto. Il problema riguarda il suo ritorno a casa, che ci sarà presumibilmente fin da oggi. Infatti convive con i genitori i quali non sono per niente felici di riaprirgli la porta.