Picchiato da coetanei a 15 anni finisce al Pronto soccorso a Pesaro

Pesaro, 25 gennaio 2025 – Quindicenne picchiato da coetanei durante una lite in via Commandino, a pochi metri da zona piazza Redi. E’ successo in pieno giorno, intorno alle 14 di ieri, qualche metro più in là una via Flaminia trafficatissima per l’ora di punta. Un diverbio tra ragazzini sfociato in violenza al punto che un’ambulanza del 118 è intervenuta prontamente per soccorrere il giovanissimo trasportandolo al pronto soccorso in codice giallo.

Non si conosce il motivo della lite né quale sia stata la miccia che ha fatto scattare la violenza. Il 15enne, di origine straniera, era da solo e inerme contro un gruppo di almeno 4/5 coetanei, o adolescenti poco più grandi di lui. Sono volate percosse, verosimilmente calci e spintoni che hanno costretto a terra il ragazzino. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Pesaro che ha cercato di sedare gli animi.

Ancora una volta la zona di piazza Redi finisce al centro di un episodio violento che vede, come protagonisti e come vittime, dei ragazzini. Per anni, infatti, il quartiere è stato scenario di aggressioni pestaggi e smercio di stupefacenti. L’attività investigativa aveva permesso di ricostruire la rete della cosiddetta baby gang documentando numerose estorsioni, tentate o portate a termine, nei confronti di acquirenti anch’essi giovanissimi.

Episodi di “ordinaria microcriminalità” tornano, più o meno ciclicamente, a gettare allarme sul quartiere, circa un anno fa, ad esempio, erano stati bruciati nella notte 5 cassonetti più un sesto danneggiato in via Salvatori, zona piazza Redi. Un gruppo di ragazzini era stato ripreso dalle telecamere mentre davano fuoco ad alcuni cartoni nel parcheggio del Conad. Poco dopo li avevano gettati ancora semiaccesi dentro i cassonetti. Il fuoco si era poi esteso ad alcune auto.