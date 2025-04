“Picchiato da tre buttafuori a Urbino”: la denuncia di un 23enne bolognese

Urbino, 17 aprile 2024 – Un ragazzo di 23 anni è stato aggredito brutalmente da tre uomini in una discoteca di Urbino. Erano addetti alla sicurezza e gli avrebbero spruzzato spray al peperoncino, ma anche colpito con pugni al volto, causandogli la frattura del naso e di altre ossa facciali.

Il fatto risale al 20 febbraio a Urbino e la vittima, un 23enne, ha denunciato il pestaggio, pochi giorni dopo, in una stazione dei carabinieri di Bologna, dove risiede. A un mese e mezzo dalla denuncia, il giovane non ha ancora avuto alcun riscontro né è stato sentito per individuare i presunti colpevoli: "Non è stato neppure convocato per chiarire meglio la vicenda e identificare gli aggressori che è in grado di riconoscere", dicono i suoi familiari, che si rivolgeranno ad un avvocato per valutare come procedere.

La vicenda

Il ragazzo si trovava nelle Marche per visitare alcuni amici universitari e, insieme a loro, era andato in una discoteca della zona. Tuttavia, aveva deciso di non entrare nel locale. Nel cuore della notte, mentre si trovava sul terrazzo di un locale in via Bocca, adiacente alla discoteca, è stato improvvisamente aggredito dai tre. Gli addetti alla sicurezza si sono poi allontanati, mentre gli amici hanno accompagnato il ragazzo al pronto soccorso e chiamato i Carabinieri. Il 23enne è stato dimesso con 20 giorni di prognosi, ma tuttora persistono postumi e non è ancora completamente guarito.

Intanto si cerca di capire se ci siano stati altri episodi simili nella stessa zona e se possano esserci immagini di videosorveglianza utili alle indagini. Alcuni testimoni hanno riferito della presenza di telecamere nei pressi di un ristorante vicino, ma successivamente, al momento del controllo, queste sembravano non esserci più.