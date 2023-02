"Picchiato dai controllori del bus"

Trovato senza biglietto sul bus, era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ma lui aveva rilanciato denunciando per lesioni i due controllori rei, a suo dire, di averlo inseguito, buttato a terra e picchiato. Non solo. La donna, secondo la sua versione, gli avrebbe anche piazzato un ginocchio dietro la schiena, modello lottatrice di wrestling, mentre lui era steso sull’asfalto, per farlo stare fermo. Peccato per lui però che quell’accusa gli è tornata indietro. La procura non gli ha creduto. E dopo averlo indagato per calunnia, ieri il gup Giacomo Gasparini lo ha rinviato a giudizio. A incastrarlo, ci sarebbero quelli che il giudice ha definito "elementi inconciliabili, emersi dagli atti, con la versione fornita dall’indagato". L’imputato (difeso dall’avvocato Marco Defendini) è un albanese di 65 anni, residente a Fano. Per la difesa, c’è invece la parola dei due controllori contro quella suo assistito. Tutto si giocherà quindi al processo fissato per maggio 2023. Intanto, tra qualche giorno, l’imputato sarà già in aula ma per rispondere dell’accusa di resistenza a pubblico ufficiale per aver reagito ai due controllori che lo stavano multando per quel suo viaggio "abusivo" sul bus.

e. ros.