Picchiato e rapinato fuori dal locale a Pesaro, in quattro gli strappano dal collo la catenina d’oro

Pesaro, 16 settembre 2024 – Prima lo hanno preso a pugni, quattro contro uno, poi gli hanno strappato la catenina d’oro che aveva al collo e sono fuggiti. E’ successo l’altra notte, fuori dal locale “Chahrazad” (foto), in via delle Esposizioni, in zona Campanara. Il ragazzo, un 24enne residente a Pesaro, era lievemente ferito ed ha rifiutato le cure dell’ospedale.

Il fatto è avvenuto alle 3 di notte circa, e gli aggressori erano appunto 4, anche se al momento non ci sono descrizioni dei loro volti. Sulla rapina sta indagando la stazione dei carabinieri di Borgo S.Maria.

Non sono ancora chiare le circostanze del fatto. Ad esempio se la vittima conoscesse i rapinatori o se invece questi abbiano agito a freddo, alla fine della serata, visto che il locale (che è estraneo ai fatti) aveva chiuso da poco stava chiudendo. Appesa al muro esterno del locale, che è in una zona buia e molto malmessa, alla fine di una strada piena di buche e di rifiuti, c’è una telecamera che potrebbe aver ripreso qualcosa. I quattro sono scappati subito dopo l’aggressione e al momento non sembra abbiano lasciato traccia.

Resta da evidenziare il degrado in cui si trova la zona di Campanara: è a pochissimi minuti di auto dal centro città ma sembra la strada di un quartiere bombardato. Di notte, la situazione peggiora ulteriormente. Ed è così da decenni. Una delle criticità, questa, su cui il sindaco Biancani dovrebbe iniziare a mettere mano.