Picchiava la compagna: torna in libertà

Era stato arrestato a novembre 2023 e da allora si trovava ai domiciliari con l’accusa di maltrattamenti e violazione di domicilio a danno della compagna di 39 anni. Ieri mattina, però, il tribunale di Pesaro lo ha rimesso in libertà scagionandolo in parte dalle accuse. Si tratta di un 51enne pesarese che è stato condannato a 4 mesi di reclusione per percosse e minacce (l’accusa più grave di maltrattamenti aggravati è stata infatti riqualificata) e assolto per la violazione di domicilio.

Secondo l’accusa l’uomo, assistito dall’avvocato Enrico Maria Paci, in preda a gelosia ossessiva, avrebbe avuto un comportamento violento nei confronti della compagna anche quando era incinta ingiuriandola in più occasioni. Avrebbe anche rotto le porte di casa e messo sottosopra mobili, cassetti e vestiti e bloccato la porta d’ingresso con alcune bici impedendole di rincasare. In alcune occasioni avrebbe poi alzato le mani contro di lei arrivando a dire che, se fosse finito in carcere, sarebbe poi venuto a cercarla e che aveva incaricato qualcuno per sfigurarla con l’acido. La gelosia lo avrebbe portato ad avere anche un’attenzione eccessiva nei confronti del telefono di lei che si sarebbe trovata costretta a tenere il dispositivo sempre silenziato.