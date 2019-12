Pesaro, 10 dicembre 2019 - Il picchio d'oro, massimo riconoscimento della Regione Marche, oggi pomeriggio, nell'ambito della 15esima edizione della Giornata delle Marche (foto), è andato al tenore Andrea Bocelli. Anche se il cantante non ha potuto essere presente alla cerimonia svoltasi al teatro Rossini, poiché impegnato negli Stati Uniti.

A ritirare per lui il premio, consegnato dal governatore della Regione Luca Ceriscioli, Laura Biancalani, presidente dell' Andrea Bocelli Foundation. Il premio è andato “al tenore di rilievo nazionale ed internazionale, per aver mantenuto costante attenzione verso le aree colpite dal sisma, contribuendo alla realizzazione delle scuole di Sarnano, Muccia e di quella musicale a Camerino”, queste le motivazioni.

Tema dell’edizione 2019, condotta da Marco Frittella e Lucia Santini, ‘Le Marche… domani’. Un pomeriggio di grandi celebrazioni, volto a premiare personalità di spicco che si sono distinte anche in altri campi. Così, è stato conferito il Premio e Riconoscimento del “Presidente della Regione Marche” a Gianfranco Mariotti, presidente onorario del Rossini Opera Festival, all’imprenditore e mecenate Walter Scavolini e a Marco Morbidelli, dell’azienda farmaceutica Angelini. Un riconoscimento che coincide, tra l'altro, con l’anniversario dei 40 anni del Rof e dei 100 anni per l’Angelini Spa.

La Medaglia d’Oro del ‘Presidente della Regione Marche’ se l’è invece aggiudicata Giuseppe Ottaviani, 103 anni, instancabile campione di atletica leggera Master di Sant’Ippolito. “Buonasera giovani - ha esordito l’ironico atleta, salendo sul palco - , vi saluta il meno giovane, anche se dentro sono ancora giovanissimo. Ultimamente ci vediamo quasi troppo spesso: tutti questi onori, alla mia tenera età, possono far male. Ti fanno credere di essere arrivato e di poterti adagiare sugli allori, ma io non sono uno da poltrona. Ringrazio Dio per avermi dato tanti anni ricchi di soddisfazioni. Il merito è anche di mia moglie Alba. A tutti voi dico: fate sport. E godetevi la vita, che è molto bella.”.

Il pomeriggio è proseguito con la consegna del riconoscimento di ‘World Top Destination’ agli operatori turistici delle Marche e della Provincia di Pesaro e Urbino. Ad aprire la kermesse, il vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini, a cui è seguito l’intervento del presidente delle Associazioni dei Marchigiani all’estero, Franco Nicoletti e del professor Ilvo Diamanti, sul tema della ‘Gdm’ 2019. Presenti anche Antonio Mastrovincenzo, presidente del Consiglio Regionale e Renato Claudio Minardi, vicepresidente. Prima di dare il via alle premiazioni, la proiezione del filmato “Un anno di Marche” e l’intervento del presidente della Regione Luca Ceriscioli, intervistato da Marco Frittella. Chiusura con l’”Omaggio a Rossini” a cura del Rof e degli allievi dell’Accademia Rossiniana Alberto Zedda.

