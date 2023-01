Picchiò datore di lavoro: rimane in carcere

Rimane in carcere, dopo l’interrogatorio di garanzia, l’elettricista di 31 anni di Montelabbate che aveva a preso a pugni il suo datore di lavoro per poi rapinarlo del portafogli. Voleva esser pagato per il lavoro fatto con la somma di 1000 euro mentre l’imprenditore 81enne non intendeva superare la somma di 400 euro.

Così l’elettricista è passato alle vie di fatto, aggredendo in strada il debitore prendendolo a pugni per poi gettarlo a terra. Non solo: gli ha strappato di mano il portafogli pensando di trovarci denaro ma non era così. Accortosi di questo ha tentato di prendere anche l’auto dell’imprenditore ma senza riuscirci. Comunque è andato a casa dell’imprenditore incontrando per strada la moglie di quest’ultimo. Il 31enne non ha esitato ad avventarsi sulla donna per strapparle la borsa, cercando di farlo anche ai danni di una amica della donna. Ma non c’è riuscito. Poi la fuga. Un’ora dopo è stato fermato dai carabinieri