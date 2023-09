Picchiò il ’rivale’ del mercato: 6 mesi

Aveva picchiato nel 2019 con un’asta di ferro un connazionale marocchino dopo una lite per la posizione della bancarella del mercato di S. Angelo in Lizzola. Per questo un marocchino residente a Urbino doveva scontare 6 mesi ai domiciliari. Il reato: lesioni personali e porto di strumenti atti ad offendere. La polizia di Urbino ha dato esecuzione a questa condanna.