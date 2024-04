Piccini: "Mi candido ancora. Dobbiamo finire il lavoro"

Sta per terminare il mandato amministrativo, uno dei più difficili nella storia del Comune di Cantiano dal dopoguerra ad oggi tra Covid, disagi alla viabilità dovuti al cantiere di tre anni sulla statale Flaminia, otto mesi di chiusura della Contessa senza dimenticare l’alluvione terribile del 2022. Una serie di motivi che hanno portato il sindaco uscente Alessandro Piccini a ricandidarsi per il terzo mandato. "Nonostante tutto quel che è successo, oggi il paese è in piedi perché ha saputo guardare con fiducia al futuro ed è stato capace di rialzarsi da una distruzione senza precedenti. In quei difficili momenti abbiamo cercato di fare tutto il possibile andando spesso oltre l’ordinario, con impegno e determinazione. Siamo entrati nelle abitazioni di tanti, in tutte le nostre imprese e attività, ci siamo fatti carico dei numerosi problemi. Massimo è stato l’impegno: personale, professionale, di un’intera squadra tra colleghi amministratori e dipendenti comunali. E oggi, con orgoglio e soddisfazione, possiamo dire di avercela fatta, di essere stati capaci di accompagnare il paese verso una sua, ormai certa, ripartenza". Piccini va oltre le emergenze: "Non tralascio gli investimenti in corso e in programma, il sostegno e rilancio dei grandi eventi, l’accompagnamento di nuovi insediamenti e occasioni occupazionali con strumenti di supporto concreto al nostro tessuto socio-economico. Un quinquennio ricco di iniziative culturali, di un’attenta e programmata opera di manutenzione del territorio con grande attenzione alla scuola, ai servizi alla comunità e ai più anziani e fragili. Tanto rimane ancora da fare, c’è da ricostruire un intero paese con decine di milioni di euro di danni. È per questo senso di responsabilità, per garantire quella continuità amministrativa e quel miglioramento in termini di vivibilità, di accoglienza turistica e di attrattività imprenditoriale che in questi anni abbiamo fatto crescere, che ho deciso di ricandidarmi. Scelta non scontata che ha fatto i conti con la fatica di questo mandato con il tempo e l’attenzione sottratti alla sfera privata, alla professione, alla famiglia, che si porta dietro il rammarico per aver rinunciato ai primi momenti di vita di Lavinia, mia figlia, alla cui nascita, molto sofferta, è prevalso l’impegno e la responsabilità verso le sorti del paese. Chi mi conosce sa che continuerò a metterci lo stesso impegno, la stessa serietà con una squadra seria e competente. Dimostriamo che Cantiano e i cantianesi sanno stringersi e lavorare dalla stessa parte, senza colori o ideologie. Chiedo ora supporto e vicinanza, e non lo chiedo sulla fiducia o sulle promesse, ma su quanto dimostrato e realizzato".

am. pi.