Piccoli ecologisti crescono e fanno la differenza

Il pianeta sta cambiando in modo drastico e preoccupante già da decenni. La causa di tutto ciò è l’uomo che cerca di vivere una vita più comoda ed agiata, non curando l’effetto opposto che porta al riscaldamento globale, infatti i fenomeni climatici sono sempre più devastanti e pericolosi per colpa della concentrazione di CO2 (anidride carbonica) e, quindi, dell’aumento delle temperature. Tutti noi, anche se in parte, siamo coinvolti nella lotta contro il cambiamento climatico.

Molti pensano che i piccoli gesti non facciano la differenza, ed è vero! Il riscaldamento globale si trova in una fase troppo avanzata e per rimediare serve una svolta.

Fra qualche anno molte città non esisteranno più a causa dell’innalzamento dei mari e dello scioglimento dei ghiacciai; proprio per questo è necessario una deviazione per raggiungere l’obiettivo di un mondo più pulito.

I ragazzini di età compresa tra 11 e 14 anni pensano che questo sia un problema di cui preoccuparsi, ma ritengono di non poterci fare nulla, in quanto ragazzi troppo piccoli, e hanno paura di ciò che potrebbero essere delle conseguenze minacciose.

Dicono che delle possibili soluzioni siano fare piccoli gesti tutti insieme come utilizzare oggetti più sostenibili, andare meno in macchina e più a piedi, non inquinare, fare la raccolta differenziata, risparmiare e riciclare di più.

Ad esempio nella Scuola Secondaria di I grado “A. Manzoni” abbiamo eletto i "piccoli ecologisti", bambini che si occupano di svuotare i bidoni negli appositi cassonetti per incentivare i ragazzi a fare la raccolta differenziata. I mari sono inquinati, ma i ragazzi non lo ritengono una questione preoccupante quanto il cambiamento climatico; anche se sono una conseguenza legata allo stesso tema: quello del riscaldamento globale.

Noi, alunni della IIA, pensiamo che sia necessario sensibilizzare bambini, ragazzi, adulti, anziani; in poche parole tutto il mondo. Come dicevamo prima, non bastano i nostri piccoli gesti, ma abbiamo bisogno anche del tuo aiuto! Per risolvere questo problema dobbiamo farlo arrivare a tutti: dai paesi in via di sviluppo ai grandi leader del mondo. Speriamo di averti convinto ad aiutarci in questa impresa che ci salverà.