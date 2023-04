Piccoli interventi contro le barriere architettoniche

Sono infatti mercoledì gli interventi da 10mila euro previsti dal Comune per

rimuovere alcune barriere architettoniche presenti in viale Trieste. "Elementi che – specificano però Riccardo Pozzi, assessore al Fare e Marco Perugini,

presidente del Consiglio comunale – formalmente e giuridicamente non sono

riconosciuti come barriere architettoniche ma che di fatto impediscono la fruizione del nostro lungomare, in particolare alle persone in sedia a rotelle. Con queste operazioni – precisano – rimuoviamo gli ostacoli presenti in corrispondenza degli attraversamenti pedonali come ad esempio, quelli costituiti dagli spessori delle lastre che delimitano i

marciapiedi del viale e che spesso hanno un’altezza tale da diventare un impedimento per le persone che si spostano con la sedia a rotelle, con piccoli mezzi motorizzati, per gli ipovedenti, gli anziani e per i

passeggini. È un ulteriore, piccolo step che, come Comune, facciamo nel percorso verso il Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, volto alla massima accessibilità del territorio, dal punto di vista

sia fisico sia culturale".

Una strategia complessa, spiega il Comune, – che sarà al centro degli Stati generali dell’accessibilità in programma dal 9 all’11

giugno al Centro Arti Visive Pescheria, e che tiene conto anche della fruibilità dei giardini Nilde Iotti in via

Colombo: "Uno spazio significativo per bellezza e centralità e che cercheremo di rendere più accogliente e

facile da attraversare per tutti" concludono Pozzi e Perugini.