Piccolo rimpasto nella giunta di Cagli

Cambio in giunta nel comune di Cagli. L’assessore ai lavori pubblici, innovazioni e sistemi informativi Luca Burani ha rassegnato le dimissioni per motivi di lavoro. Il sindaco Alessandri, sentita la maggioranza, al suo posto ha individuato nel consigliere Ivan Casavecchia il nuovo assessore. Il tutto è stato annunciato al termine del consiglio comunale. Burani in questo ultimo anno rimarrà in consiglio comunale. Durante il consiglio comunale lo stesso Burani (anche con commozione) ha rimarcato i risultati ottenuti in questi quattro anni, con i numerosi interventi eseguiti sulle strade comunali e i motivi che lo hanno indotto a prendere questa decisione. Ivan Casavecchia, come consigliere comunale di maggioranza, era già titolare della delega alle frazioni lavorando a stretto contatto con l’assessore Burani.