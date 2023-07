Pienone per Crepet Ora Caressa e Bartoletti tentano il bis

Archiviato il grande successo di pubblico riscosso dalla serata di lunedì in Piazza del Comune a Mondolfo per l’incontro con Paolo Crepet (definito dal sindaco Nicola Barbieri "una delle serate più belle di sempre"), oggi si tiene un’altra importante tappa di ‘Come un libro all’aperto’. La rassegna letteraria, organizzata dal Comune di Mondolfo in collaborazione con Mondadori Boke Store Fano e il patrocinio della Regione, propone per stasera alle 21 in Piazza Dell’Unificazione a Marotta l’appuntamento con Fabio Caressa, che presenterà il suo libro ‘Grazie Signore che ci hai dato il calcio’ dialogando con Marino Bartoletti, presidente onorario dell’iniziativa. Anche questo evento, come tutti quelli della rassegna, sarà ad ingresso gratuito e senza necessità di prenotazione. Domani al molo di Marotta sarà protagonista Fabio Genovesi e sabato, in Piazza del Comune, gran finale con Paolo Jannacci ed Enzo Gentile.

s.fr.