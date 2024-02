Pieri: "Aspes nel mondo dei ragazzi con orgoglio"

Riparte "Cronisti in classe", l’iniziativa del "Carlino" dedicata alla scuole medie. Le prime pubblicazioni sono previste dal 6 febbraio e a sostenere il nostro Campionato di giornalismo ci sono quattro partner, che in questa pagina raccontano il perché della loro partecipazione. Tra loro anche Aspes, guidata da Luca Pieri: "Come azienda che gestisce servizi pubblici locali sul territorio – dice il presidente di Aspes – vogliamo avere un rapporto con i giovani e vogliamo conoscere meglio il loro mondo. Il nostro desiderio è di sostenerli nel loro percorso scolastico: un periodo fondamentale della loro vita, dove possono prendere coscienza della realtà e soprattutto raccontarla come fanno con questa bella iniziativa del Carlino".

"Siamo un’azienda – riprende Pieri – vocata al sociale, alla gestione dei servizi che portiamo e abbiamo l’obiettivo finale del sostegno ai cittadini e ai giovani. Il campionato di giornalismo è una bellissima iniziativa. Le nostre farmacie comunali sono disclocate su tutto il territorio, i giovani ci aiutino a capire se i servizi che diamo sono conosciuti e apprezzati e come migliorarli. Non siamo solo noi a dare, possono darci molto anche loro, vogliamo sentire il parere dei giovani anche attraverso questa iniziativa. Il campionato di giornalismo è un bel momento di cultura e socialità che sosteniamo volentieri"

d.e.